Witkoff'tan İsrailli Ailelere Ateşkes Teminatı

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İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin devam edeceği yönünde "teminat verdiğini" belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Witkoff, Tel Aviv'de esir aileleriyle görüştü.

Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Witkoff, ateşkesin devam etmesi konusunda umutlu olduğunu dile getirerek Trump'ın İsrailli esir ailelerine yardım için "elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu" söyledi.

İsrailli esirlerin aileleri de Witkoff ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Witkoff'un ailelere, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin devam edeceği "teminatını verdiği" aktarıldı.

Witkoff, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesi görüşmek için dün İsrail'e gelmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle görüşmüştü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.