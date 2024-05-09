Wits Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek gösterisi düzenledi

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen üniversitelerinden Witwatersrand (Wits) Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Afrika'nın en iyi beş üniversitesi arasında gösterilen Wits Üniversitesinin Johannesburg şehir merkezinde yer alan kampüsünde düzenlenen eylemde öğrenciler, "Bugün derse giderken Gazze'de üniversite olmadığını unutmayın" yazılı pankart açıp "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrailli şirketlerle işbirliği yapmasını protesto ederek, yönetime bir talep mektubu sundu.

Mektupta, üniversitenin İsrail ve İsrail'e bağlı kurum ve şirketlerle ilişkilerinin tam olarak açıklanmasını isteyen öğrenciler, Filistin'le dayanışma içinde kamusal bir duruş, akademik özgürlük konusunda samimiyet, kampüs içinde Filistin yanlısı faaliyetlere yönelik sansür ve gözdağının sona erdirilmesini talep etti.