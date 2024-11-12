Wolters: Trump Yönetimi CENTCOM'un PKK/YPG İlişkisini İnceleyecek - Son Dakika
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Wolters: Trump Yönetimi CENTCOM'un PKK/YPG İlişkisini İnceleyecek

Emekli General Wolters, Trump'ın CENTCOM'un PKK/YPG ile ilişkisini incelemesini beklediğini belirtti.

12.11.2024 12:17
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19. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) emekli General Tod D. Wolters, ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeni yönetimin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile terör örgütü PKK/ YPG arasındaki ilişkiyi incelemesini beklediğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) İstanbul'da düzenlediği panele katılan Wolters, panelin ardından ABD'deki yeni Trump yönetiminin muhtemel dış politikası hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Wolters, Trump yönetiminin, Ankara- Washington arasında, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile ortaklığından kaynaklanan sorunlara nasıl yaklaşacağı hakkındaki soruyu, "Bu alanda kapsamlı diyalog ya da son 6 ay boyunca çok fazla haber görmedim. Geçişin bütünlüğü göz önüne alındığında, tüm bu alanların olması gerektiği gibi samimi sürtüşmelere neden olma potansiyeline sahip olduğundan şüpheleniyorum ve potansiyel olarak rekabetten krize, çatışmaya dönüşebilirler." şeklinde cevapladı.

Yeni Trump yönetiminin CENTCOM'un terör örgütü YPG/PKK ile kurduğu yakın işbirliğini kapsamlı şekilde incelemeye karar vermesi halinde bunu destekleyeceğini belirten Wolters, "(ABD'deki) Yeni yönetimin, CENTCOM'un şu anda bir politika olarak (PKK/YPG ile) sahip olduğu ilişkiyi incelemesini bekliyorum. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama CENTCOM'un PKK/YPG'ye ilişkin ne gördüğü, ABD'nin nerede durduğu, CENTCOM'un nereden baktığı, Türkiye, NATO ve ABD Avrupa Komutanlığının (USEUCOM) nasıl devreye girdiği arasında bir diyalog olması gerektiğini biliyorum." dedi.

NATO'nun savunma harcaması hedefi

Wolters, Trump yönetiminin, NATO'nun savunma harcamaları hedefine yönelik politikasını sürdüreceğine işaret ederek bazı ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefine ulaşamaması halinde Trump'ın "sesini yükseltebileceğini" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini yükseltebileceğini öngören Wolters, "Bence bu, devam etmesi gereken bir politika. Başkan Trump'ın takınması gereken tavır da bu. İster yüzde 2 olsun, ister yüzde 2,5'in üzerinde bir rakam olsun. Yeni bir rakam ve buna bağlı bir zaman dilimi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Wolters, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının da bu politikayı desteklediğini aktararak "Bunu savunuyorlar çünkü bu politika, ordularının stratejik eğilimini iyileştiriyor ve ülkelerini daha güçlü kılıyor." diye konuştu.

Ayrıca Wolters, Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'na yönelik muhtemel politikası hakkında şunları kaydetti:

"Bence değişecek olan şey, Başkan Trump'ın Rusya, Ukrayna ve çevre ülkeler arasında stratejik düzeyde meydana gelen diyalog konusunda daha aktif olacağıdır. (Trump) Çözüme bir an önce ulaşmak için daha fazla diyaloğu teşvik etmenin bir yolunu bulacaktır. Planının ne olduğunu bilmiyorum, birçok kişi bundan bahsetti. Bu meseleyi çok kısa bir süre içerisinde çözebileceğini öne sürdü. Bu çözümün parametrelerinin ne olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum; yeni kabinesinden danışmanlık isteyecek, onları dinleyecek ve ortak bir karar verecekler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Wolters: Trump Yönetimi CENTCOM'un PKK/YPG İlişkisini İnceleyecek - Son Dakika

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