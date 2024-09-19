X, Brezilya'daki yasağı 'kasıtsız' ihlal etti - Son Dakika
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X, Brezilya'daki yasağı 'kasıtsız' ihlal etti

X, Brezilya'daki erişim yasağını kısmen ihlal ettiğini belirterek durumu 'kasıtsız' açıkladı.

19.09.2024 11:19
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Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, Brezilya'daki yasağın kısmen ihlal edilmesinin "kasıtsız" olduğunu bildirdi.

X'ten yapılan açıklamada, "Kullanıcılarımıza en iyi hizmet için sunuculara erişim şeklini değiştirdik." ifadesi kullanıldı.

Yasağın kısmen ihlal edilmesinin "kasıtsız" olduğu belirtilen açıklamada, değişiklik nedeniyle Brezilya'daki bazı kullanıcıların "geçici" olarak X'e erişim sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Geri dönmek için Brezilya hükümetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisi paylaşıldı.

X sosyal medya platformunun, sunuculara erişim şeklini değiştirmesinin bir sonucu olarak Brezilya'da platforma getirilen yasağı kısmi olarak deldiği bildirilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya'da bazı X kullanıcıları sosyal medya platformuna yeniden erişim sağlamıştı.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel X, Brezilya'daki yasağı 'kasıtsız' ihlal etti - Son Dakika

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