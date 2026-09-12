Xi, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan\'a gitmek üzere Beijing\'den ayrıldı

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere cumartesi günü Beijing'den ayrıldı.

Xi'ye Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ile Çin Dışişleri Bakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi eşlik ediyor.