Xi, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitmek üzere Beijing'den ayrıldı - Son Dakika
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Xi, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitmek üzere Beijing'den ayrıldı

Xi, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan\'a gitmek üzere Beijing\'den ayrıldı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere cumartesi günü Beijing'den ayrıldı. Xi'ye Cai Qi ile Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere cumartesi günü Beijing'den ayrıldı.

Xi'ye Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ile Çin Dışişleri Bakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi eşlik ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, 18. BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitmek üzere Beijing'den ayrıldı - Son Dakika

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