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Xi'an, Çin-Avrupa yük treni seferlerinde rekor kırdı - Son Dakika
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Xi'an, Çin-Avrupa yük treni seferlerinde rekor kırdı

Çin'in Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an, bu yıl şimdiye kadar geçen süre zarfında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,6 artışla 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni işletti. Xi'an uluslararası liman istasyonu, 20.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet veren ilk demiryolu istasyonu oldu.

Xi\'an, Çin-Avrupa yük treni seferlerinde rekor kırdı
15.12.2023 - 16:51,  Güncelleme: 16:56
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Xİ'AN, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an, bu yıl şimdiye kadar geçen süre zarfında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,6 artışla 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni işletti.

Yerel yetkililerin Cuma günü yaptıkları açıklamaya göre, 2013 yılında tren hizmetinin başlatılmasından bu yana Xi'an'da 21.100'den fazla Çin-Avrupa yük treni hizmet verdi. Xi'an uluslararası liman istasyonu böylece Çin'in 20.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet veren ilk demiryolu istasyonu oldu. İstasyondan ortalama her 100 dakikada bir tren kalkıyor ya da istasyona bir tren geliyor.

Xi'an'a giden ve Xi'an'dan gelen Çin-Avrupa yük trenlerinin hacmi ise 2013 yılından bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde artış gösterdi.

Xi'an'ı Avrasya'daki önemli üretim merkezlerine bağlayan 17 uluslararası Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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