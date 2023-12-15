Xi\'an, Çin-Avrupa yük treni seferlerinde rekor kırdı

Xİ'AN, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an, bu yıl şimdiye kadar geçen süre zarfında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,6 artışla 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni işletti.

Yerel yetkililerin Cuma günü yaptıkları açıklamaya göre, 2013 yılında tren hizmetinin başlatılmasından bu yana Xi'an'da 21.100'den fazla Çin-Avrupa yük treni hizmet verdi. Xi'an uluslararası liman istasyonu böylece Çin'in 20.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet veren ilk demiryolu istasyonu oldu. İstasyondan ortalama her 100 dakikada bir tren kalkıyor ya da istasyona bir tren geliyor.

Xi'an'a giden ve Xi'an'dan gelen Çin-Avrupa yük trenlerinin hacmi ise 2013 yılından bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde artış gösterdi.

Xi'an'ı Avrasya'daki önemli üretim merkezlerine bağlayan 17 uluslararası Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor.