Xi'an ve Almatı Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Xi'an ve Almatı Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Xi\'an ve Almatı Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
02.07.2026 19:15
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Çin-Avrupa yük trenleri sayesinde Xi'an ve Almatı, ekonomik işbirliğini artırdı.

Xİ'AN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Kazakistan'ın Almatı kenti, Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla ekonomik işbirliklerini güçlendiriyor.

Kasım 2013'te Xi'an'dan Almatı'ya doğru hareket eden ilk Çin-Avrupa yük treniyle birlikte her iki kent, Asya-Avrupa taşımacılık güzergahında önemli lojistik merkezler haline geldi.

Çin ve Kazakistan, 2023 yılında gerçekleştirilen ilk Çin-Orta Asya Zirvesi'nden bu yana, karşılıklı olarak modern lojistik tesislerini faaliyete geçirerek işbirliği modelini geliştirdi.

Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla gerçekleştirilen ticaret hacmi, 2025 yılında yüzde 19,1 artarak 5,32 milyar yuana (yaklaşık 781,34 milyon ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

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