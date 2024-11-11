Xi'den Brezilyalı Dostlara Teşekkür - Son Dakika
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Xi'den Brezilyalı Dostlara Teşekkür

Xi Jinping, Brezilya'dan gelen mektupları yanıtlayarak dostluğu geliştirme çağrısı yaptı.

11.11.2024 16:38
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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping kısa süre önce Brezilya toplumunun her kesiminden gönderilen mektupları yanıtlayarak bu kişileri Çin-Brezilya dostluğuna katkıda bulunmayı sürdürme konusunda teşvik etti.

Xi, mektuplara verdiği yanıtta Çin-Brezilya dostluğunun nesilden nesile aktarıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Çin ve Brezilya'nın diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda el ele yürüdüğünü, iyi günde kötü günde birliktelik sergilediğini ve dağları ve okyanusları aşan bir dostluk kurduğunu söyledi.

Xi, yeni dönemde iki ülke arasındaki dostluğu zenginleştirmek, Çin-Brezilya ilişkilerini gelişmekte olan büyük ülkeler için dayanışma, koordinasyon, ortak kalkınma ve karşılıklı faydanın iyi bir örneği haline getirmek ve insanlığın barış ve ilerleme davasına daha fazla katkıda bulunmak üzere Brezilya ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Xi, Brezilyalı dostların Çin'i daha sık ziyaret etmesinden ve Çin modernleşmesini kendi gözleriyle görmesinden memnuniyet duyacağını vurguladı.

Xi, iki ülkedeki toplumun her kesiminden insanların Çin-Brezilya ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etme ve Çin-Brezilya dostluğunun Yangtze Nehri ve Amazon Nehri gibi durmaksızın akmasını sağlama konusunda olumlu rol oynaması temennisinde bulundu.

Sao Paulo eyaletinin Campinas kentinin eski Belediye Başkan Yardımcısı Enrique Teixeira ve Brezilya'daki 100'den fazla yetkili kısa süre önce Xi'ye mektup yazarak Çin hükümeti ve Çinli işletme ve üniversitelere Çin ile Brezilya arasındaki dostane ilişkilere ve yerel halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Mektup yazanlar arasında Brezilya-Çin Dostluk Derneği, Sao Paulo Üniversitesi, Sao Paulo Eyalet Üniversitesi ve Rio de Janeiro'daki Copacabana Fort Orkestrası'ndan yetkililer yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi'den Brezilyalı Dostlara Teşekkür - Son Dakika

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