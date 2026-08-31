Xi'den Norveç Kralı 5. Harald'a Taziye - Son Dakika
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Xi'den Norveç Kralı 5. Harald'a Taziye

Xi\'den Norveç Kralı 5. Harald\'a Taziye
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Norveç'in yeni kralına, vefat eden Kral 5. Harald için taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Norveç Kralı 5. Harald'ın vefatı nedeniyle Norveç'in yeni kralı 8. Haakon'a taziye mesajı gönderdi.

Xi, gönderdiği mesajında Çin hükümeti ve halkı adına derin taziyelerini iletirken, Norveç kraliyet ailesi, hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Xi, Norveç halkından büyük saygı ve sevgi gören Kral 5. Harald'ın, yaşamı boyunca Çin ile Norveç arasındaki dostluğun güçlü bir savunucusu olduğunu ifade etti.

Kral 5. Harald'ın, Norveç kraliyet ailesinden Çin'i ziyaret eden ilk isim olduğunu hatırlatan Xi, kralın iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Çin'in Norveç ile olan geleneksel dostluğuna büyük değer verdiğini vurgulayan Xi, Çin-Norveç ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini ve her iki halka daha büyük fayda sağlaması için iki ülke arasındaki dostluğun istikrarlı ve kalıcı gelişimini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Çin Başbakanı Li Qiang da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye taziye mesajı yolladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Politika, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'den Norveç Kralı 5. Harald'a Taziye - Son Dakika

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