Xi, Fukuda için taziyesinde Japonya'ya dört siyasi belgeye bağlı kalma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Xi, Fukuda için taziyesinde Japonya'ya dört siyasi belgeye bağlı kalma çağrısı yaptı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, eski Japonya Başbakanı Fukuda Yasuo'nun ailesine taziye mesajı gönderdi. Xi, Fukuda'yı dürüst bir devlet adamı olarak nitelendirdi ve Japonya'daki siyasetçilere dört siyasi belgeye bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Fukuda Yasuo'nun ailesine taziyelerini iletti.

Xi, salı günkü mesajında Fukuda'yı dürüstlüğü ve sorumluluk bilinciyle tanınan bir devlet adamı ve Çin halkının eski dostlarından biri olarak nitelendirdi. Xi, uzun yıllar Çin-Japonya dostluğunun geliştirilmesi için çalışan Fukuda'nın doğru bir tarih anlayışını savunduğunu ifade etti.

Fukuda'nın başbakanlığı döneminde Çin ile Japonya arasındaki dördüncü siyasi belgenin imzalandığını hatırlatan Xi, belgede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli ilkelerin ortaya konduğunu belirtti.

Boao Asya Forumu'nun yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Fukuda'nın Asya'da etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Xi, Çin'in Fukuda'nın Çin-Japonya ilişkilerine ve Asya'nın kalkınmasına yaptığı katkıları unutmayacağını vurguladı.

Xi, ailesinin Fukuda'nın mirasını sürdüreceği ve Çin-Japonya dostluğu için çalışmaya devam edeceği yönündeki temennisini de dile getirdi.

Xi ayrıca, Japonya'daki mevcut siyasetçilerin, kendilerinden önceki devlet adamlarının çabalarına değer vermeleri, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgeye bağlı kalmaları ve ikili ilişkilerin siyasi temelini korumaları temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiXi JinpingPolitikaJaponyaGüncelDünyaSon Dakika

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