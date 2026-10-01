Xi Jinping, 77. yıl resepsiyonunda ulusal yeniden canlanma için somut adım istedi - Son Dakika
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Xi Jinping, 77. yıl resepsiyonunda ulusal yeniden canlanma için somut adım istedi

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Xi Jinping, 77. yıl resepsiyonunda ulusal yeniden canlanma için somut adım istedi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 77. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda ulusal yeniden canlanma için sarsılmaz güvenle ilerleme ve somut adım çağrısı yaptı. Beijing'deki resepsiyona yaklaşık 800 konuk katıldı; Xi, ekonomik baskılara rağmen ilerlemenin sürdüğünü söyledi.

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin halkına büyük ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmek üzere sarsılmaz bir güvenle ilerleme ve somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı.

Çin'in Ulusal Günü, 1 Ekim'de kutlanıyor.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlık ettiği resepsiyona Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 800 konuk katıldı.

Xi, "Çin ulusunun büyük yeniden canlanması durdurulamaz. Kendimize olan güvenimizi koruduğumuz, hedeflerimize odaklandığımız ve adım adım istikrarlı şekilde ilerlediğimiz sürece başarı nihayetinde büyük Çin Komünist Partisi'nin, büyük Çin halkının ve büyük Çin Halk Cumhuriyeti'nin olacaktır" dedi.

Xi, son 77 yılda ÇKP'nin önderliğinde Çin halkının hızlı ekonomik büyüme ve kalıcı sosyal istikrar olmak üzere iki mucize gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Xi, "Yeni Çin'in olağanüstü başarılarından büyük gurur duyuyoruz ve Çin'in modernleşmesinin parlak geleceğine güvenimiz tam" dedi.

Çin ekonomisinin yılın başından bu yana artan baskıya rağmen ilerlemeye devam ettiğini ve inovasyon odaklı, yüksek kaliteli gelişme kaydettiğini belirten Xi, ekonominin güçlü direnç ve canlılık sergilediğini vurguladı.

Xi, 15. Beş Yıllık Plan'a (2026-2030) iyi bir başlangıç yapılmasını sağlamak üzere bu ivmenin sürdürülmesi, inovasyon odaklı, yüksek kaliteli ve sağlıklı ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi, halkın geçim koşullarını korumak ve iyileştirmek için somut adımlar atılması ve 2026 yılı için belirlenen hedef ve görevlerin yerine getirilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Hong Kong halkının Hong Kong'u, Makao halkının da Makao'yu yönetmesi ve her iki bölgenin de yüksek düzeyde özerkliğe sahip olması esasına dayanan "tek ülke, iki sistem" politikasına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Xi, merkezi hükümetin Hong Kong ve Makao'nun ülkenin genel kalkınmasına daha kapsamlı şekilde entegre olmasını destekleyeceğini ve bu bölgelerin uzun vadeli refah ve istikrarını korumaya kararlı olduğunu ifade etti.

Xi ayrıca, ulusal yeniden birleşmeyi ilerletmek üzere Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğinin derinleştirilmesi, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerle kararlılıkla mücadele edilmesi, dış müdahalelere karşı çıkılması ve iki taraf arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişiminin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in barışa dayalı bağımsız dış politikasına bağlı kalacağını, önerdiği dört büyük küresel inisiyatifin hayata geçirilmesini ilerleteceğini ve çalkantılı bir dünyaya daha fazla öngörülebilirlik ve pozitif enerji katmak üzere insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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