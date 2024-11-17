Xi Jinping: ABD'nin tutarsızlığı güveni zedeler

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin tutarsız davranmasının kendi imajına zarar vereceğini ve Çin ile ABD arasındaki güveni zedeleyeceğini söyledi.

Xi, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile cumartesi günü yaptığı görüşmede, söylemlerin eylemlerle tutarlı olmasının önemine işaret etti.

Bir insanın güvenilir olmadan kendini ispatlayamayacağını belirten Xi, Çin'in her zaman sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti.