Xi Jinping, ABD\'ye Resmi Ziyaret Yapacak

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sonbaharda ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cuma günü sona eren Xi-Trump görüşmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Wang, iki tarafı liderler arasındaki temas ve görüşmeler için kapsamlı hazırlıklar yapmaya, olumlu bir atmosfer oluşturmaya ve daha fazla somut sonuç elde etmek üzere birlikte çalışmaya çağırdı.
