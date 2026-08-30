Xi Jinping Bişkek'te
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'a resmi ziyaret ve SCO Zirvesi için geldi.
BİŞKEK, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak ve devlet ziyaretinde bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.
Kaynak: Xinhua
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