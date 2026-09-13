Xi Jinping BRICS\'te yapay zeka için 5 inisiyatif önerdi

YENİ DELHİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'nin ikinci gününde konuşma yaptı.

Xi, pazar günkü konuşmasında, yapay zeka, ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması, dijital endüstri, akıllı imalat ve yetenek geliştirme alanlarında "genişletilmiş BRICS" işbirliğine yönelik beş inisiyatif önerdi.