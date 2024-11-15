Xi Jinping'den Chancay Limanı Açılışı

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LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Chancay Limanı'nın Peru'nun karayla denizi, Asya'yla Latin Amerika'yı birleştiren kapı olarak yerini sağlamlaştıracağını söyledi.

Xi söz konusu ifadeleri perşembe günü Perulu mevkidaşı Dina Boluarte ile birlikte video bağlantısı aracılığıyla katıldığı Chancay Limanı'nın açılış töreninde kullandı.

Chancay Limanı'nın sadece iyi bir derin deniz limanı olmadığını, aynı zamanda Güney Amerika'nın ilk akıllı limanı ve yeşil limanı olduğunu belirten Xi, limanın tamamlandığında Peru'ya büyük kazançlar sağlayacağını ve büyük bir istihdam yaratacağını söyledi.

Xi, perşembe günü Boluarte ile olan görüşmesinde Chancay Limanı'nı bir başlangıç noktası olarak belirleyerek, Çin ile Latin Amerika arasında yeni bir kara-deniz koridoru inşa etmek üzere Peru'yla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi, İnka Yolu'nu 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'na bağlayacak bu koridorun, Peru ve diğer Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri için ortak bir zenginlik ve mutluluk yolu açacağını belirtti.