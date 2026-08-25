Xi Jinping\'den Filistin Sorununa Çözüm Vurgusu

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin sorununun Ortadoğu meselesinin merkezinde yer aldığını belirterek, bu sorunun çözümüne yönelik çabalarda dört ilkeye bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Xi pazartesi günü resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi, öncelikle siyasi çözümün desteklenmesi gerektiğini belirtti. Doğru yolun, iki devletli çözümden geçtiğini dile getiren Xi, en kısa sürede bağımsız bir Filistin devletinin kurulması amacıyla Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Önerdiği ikinci ilke kapsamında Xi, Batı Şeria'da yönetişimin ve savaş sonrasında Gazze'nin yeniden inşasının ilerletilmesinde "Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesi" ilkesine bağlı kalınmasının önemine dikkat çekti.

Üçüncü olarak, insani ilkelerin korunması gerektiğini vurgulayan Xi, uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sivillerin güvenliğini korumak, insani yardımların akışını sağlamak ve insani felaketlere son vermek üzere sorumluluklarını etkin şekilde üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Xi, dördüncü önerisi çerçevesinde eşitlik ve adalete bağlılığın önemine işaret etti. Xi bu kapsamda Filistin sorununun en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması için uluslararası hukuka uyulması, sorunların görünen ve altında yatan nedenlerinin birlikte ele alınması ve tatbiki adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Ortadoğu'daki duruma ilişkin olarak ise her zaman kapsamlı bir ateşkesi ve çatışmaların sona ermesini ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını savunduklarını hatırlatan Xi, Ürdün'ün ve bölgedeki diğer tüm ülkelerin egemenlik ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kral 2. Abdullah ise Çin'in Ortadoğu meselelerine ilişkin tarafsız tutumunu ve Arap ülkelerinin haklı davasına verdiği desteği takdir ettiklerini belirterek, Çin ile yakın iletişimini sürdürmeye ve gerilimin düşürülmesi için aktif çaba göstermeye hazır olduklarını belirtti.