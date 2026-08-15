Xi Jinping'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Kore'nin 78. kuruluş yıl dönümünde Lee Jae Myung'a mesaj gönderdi.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore hükümetinin kuruluşunun 78. yıldönümü dolayısıyla Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi cumartesi günkü mesajında, Çin ve Güney Kore'nin önemli komşu ve ortaklar olduğunu ifade etti. Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 34 yıl boyunca iki ülkenin, ortak çaba sergileyerek karşılıklı başarı ve ortak kalkınmaya ulaştığını ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Geçen yılın sonu ve bu yılın başı itibarıyla Lee ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Xi, bu ziyaretlerin Çin-Güney Kore ilişkilerinin gelişimi için stratejik rehberlik sağladığını kaydetti.

Çin-Güney Kore ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığının doğru yolda ilerlemeye devam ederek iki halka daha fazla fayda sağlamasını ve bölgede ve dünyanın geri kalanında barış ve kalkınmaya daha büyük katkılar sunmasını sağlamak üzere Lee ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Xi Jinping, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı - Son Dakika

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