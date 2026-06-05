Xi Jinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Xi Jinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

Xi Jinping Kuzey Kore\'yi Ziyaret Edecek
05.06.2026 09:27
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye resmi ziyaret yapacak.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 8-9 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi Sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada ziyaretin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un'un daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

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