Xi Jinping Kuzey Kore\'yi Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 8-9 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi Sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada ziyaretin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un'un daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.
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