Xi Jinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Xi Jinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti

Xi Jinping Kuzey Kore\'yi Ziyaret Etti
09.06.2026 13:21
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Xi Jinping, Kim Jong-un ile birlikte Kore İşçi Partisi okulunu ziyaret etti ve ağaç dikti.

PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Resmi ziyaret kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (Kuzey Kore) bulunan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü sabah saatlerinde ülkenin başkenti Pyongyang'da, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte Kore İşçi Partisi Merkezi Kadro Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.

Xi ve Kim, okul ziyareti kapsamında birlikte köknar ağacı dikme törenine de katıldı. Yıl boyunca yaprak dökmeyen köknar ağacı, Çin ile Kuzey Kore arasındaki kalıcı ve sürekli yenilenen dostluğu simgeliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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