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Xi Jinping, Mao Zedong'un 130. doğum yıldönümünde önemli bir konuşma yaptı - Son Dakika
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Xi Jinping, Mao Zedong'un 130. doğum yıldönümünde önemli bir konuşma yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi tarafından düzenlenen sempozyumda, Mao Zedong'un 130. doğum yıldönümünü anmak üzere önemli bir konuşma yaptı. Konuşmaya, ÇKP Merkez Komitesi üyeleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da katıldı.

Xi Jinping, Mao Zedong\'un 130. doğum yıldönümünde önemli bir konuşma yaptı
27.12.2023 - 15:27,
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BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Yoldaş Mao Zedong'un 130. doğum yıldönümünü anmak üzere ÇKP Merkez Komitesi tarafından düzenlenen sempozyumda önemli bir konuşma yaptı, 26 Aralık 2023.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de sempozyumda hazır bulundu. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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