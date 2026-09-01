Xi Jinping, Moğolistan ile ticaret ve yeni alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinde yeni büyüme alanları oluşturmak ve iki ülkenin kendi modernleşme yollarında el ele ilerlemesini sağlamak üzere Moğolistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile bir araya geldi.

Xi, Moğolistan ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye, ticaret, bağlantısallık, enerji ve maden kaynakları alanlarındaki geleneksel işbirliğini ilerletmeye ve yeşil madenler, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi yeni gelişen alanlardaki işbirliği potansiyelini keşfetmeye hazır olduklarını ifade etti.

Moğolistan'ın Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde korumasını beklediklerini belirten Xi, iki tarafa çok taraflı meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme ve küresel zorlukları ortaklaşa ele alma çağrısı yaptı.

Ukhnaa ise uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin Moğolistan ve Çin'in her zaman birbirine saygı ve güven duyan iki dost ülke olduğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi.

Çin'in kalkınmasının komşu ülkelere büyük fırsatlar sunduğunu belirten Ukhnaa, bunun Asya'nın ve dünyanın kalkınmasına da ivme kazandırdığını ifade etti.

Çin ile dostane işbirliğini derinleştirmenin Moğolistan'ın dış politikasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirten Ukhnaa, Çin ile karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak pekiştirmeye, ticaret ve yatırım, sanayi, tarım, madencilik ve yeşil ekonomi alanlarındaki işbirliğini geliştirmeye ve ikili ilişkileri yeni seviyelere taşımaya hazır olduklarını söyledi.

Moğolistan'ın Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini belirten Ukhnaa, Xinjiang, Xizang ve Hong Kong ile ilgili konuların Çin'in iç işleri olduğunu ifade etti.

Xi'nin önerdiği dört büyük küresel inisiyatif ile insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunun dünya barışı ve güvenliğinin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve küresel zorlukların ele alınması açısından büyük önem taşıdığını belirten Ukhnaa, söz konusu inisiyatifleri ortaklaşa hayata geçirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.