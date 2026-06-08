Xi Jinping ve Kim Jong-un Görüştü

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) başkenti Pyongyang'daki Kumsusan Devlet Konukevi'nde Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.