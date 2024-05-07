Xi Jinping ve Macron, İsrail-Filistin çatışmasında tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yaptı

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PARİS, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, İsrail- Filistin çatışmasında tüm taraflara sahada gerilimi artırabilecek tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Xi'nin Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Pazartesi günü yayımlanan ortak bildiride iki ülke lideri, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek yerleşim birimleri inşa etme politikasını kınadı.

Ortak bildiride, iki ülke liderinin Refah kentindeki İsrail operasyonuna karşı olduğu ve operasyonun daha büyük bir insani felakete yol açacağı vurgulandı.

Ortadoğu'daki duruma ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulunan Xi ve Macron ortak bildiride Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesine de karşı çıktı.

İki lider bildiride ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımın hızlı, güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz olarak ulaştırılması için gerekli tüm geçitlerin ve sınır kapılarının etkin şekilde açılması çağrısında bulundu.

Liderler ortak bildiride Çin ve Fransa'nın, her türlü terör şiddeti ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar dahil olmak üzere uluslararası insani hukuka yönelik tüm ihlalleri kınadığını kaydetti.