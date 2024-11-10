Xi Jinping ve Prabowo Subianto\'dan İşbirliği Mesajı

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü.
Xi, cumartesi günü gerçekleşen görüşmede gelişmekte olan büyük ülkeler arasında kalkınma, dayanışma ve kazan-kazan işbirliğini teşvik etmeye devam etmek üzere yeni Endonezya hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
Prabowo, Xi'nin daveti üzerine resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor.
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