Xi Jinping ve Trump Cennet Tapınağı\'nı Ziyaret Etti

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in başkenti Beijing'de Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti.

Xi, Trump'ı tapınağın Bereketli Hasat İçin Dua Salonu'nun önünde karşıladı. Liderler burada fotoğraf çektirdikten sonra birlikte salonu gezdi.

Xi, eski dönemlerde Çin hükümdarlarının ulusal refah, toplumsal uyum ve bol hasata elverişli hava koşulları dileğiyle tapınakta devlet törenleri düzenlendiğini belirtti.

Xi, "Bu gelenek, devletin temelini halkın oluşturduğu ve devletin ancak bu temel sağlam olduğunda istikrarlı olacağı şeklindeki geleneksel Çin düşüncesini yansıtıyor" dedi.

Çin Komünist Partisi'nin, Çin medeniyetinin köklü geçmişine dayanan bu halk merkezli felsefeyi miras alıp ileriye taşıdığını dile getiren Xi, halka gönülden hizmet etmeye yönelik temel taahhüdünü yerine getiren partinin, Çin halkından güçlü destek gördüğünü ifade etti.

600 yılı aşkın tarihe sahip Cennet Tapınağı'ndan etkilendiğini dile getiren Trump ise, ABD ve Çin'in büyük ülkeler, iki ülke halkının da bilge ve büyük halklar olduğunu söyledi.

Trump, iki ülke arasında karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi ve halklar arasındaki dostluğun güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.