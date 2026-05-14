Xi Jinping ve Trump'tan İşbirliği Vurgusu
Xi Jinping ve Trump'tan İşbirliği Vurgusu

14.05.2026 18:21
Xi Jinping, Trump onuruna düzenlenen yemekte Çin-ABD ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump onuruna başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda karşılama yemeği düzenledi.

Davette konuklara hitap eden Xi, Çin-ABD ilişkilerinin, günümüz dünyasının en önemli ikili ilişkisi olduğunu söyledi.

"İlişkileri başarıyla yürütmeli ve asla bozmamalıyız" ifadelerini kullanan Xi, Çin'in de ABD'nin de işbirliğinden kazançlı çıkacağını, çatışmadan ise zarar göreceğini belirtti.

"Ülkelerimiz rakip değil, ortak olmalı" diyen Xi, iki tarafın, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek ve dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirmek amacıyla stratejik istikrar temelinde yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşa etme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Xi, "Çin-ABD ilişkilerinin geçmişteki seyrine bakıldığında bu ilişkinin istikrarlı ilerleme kaydedip kaydedemeyeceği sorusunun yanıtının, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizde saklı olduğu görülüyor" dedi.

Çin-ABD ilişkilerinin, iki ülkede yaşayan 1,7 milyardan fazla insanın refahını ilgilendirdiğini ve tüm dünyadaki 8 milyarın üzerinde insanın çıkarlarını etkilediğini kaydeden Xi, iki tarafın da bu tarihi sorumluluğu üstlenip Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisinin istikrarlı biçimde ve doğru yönde ilerlemesini sağlaması gerektiğini belirtti.

Trump ise yemek sırasında yaptığı konuşmada, iki tarafın olumlu ve yapıcı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

ABD-Çin ilişkilerinin, sonuçları açısından dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğunu kaydeden Trump, iki ülkenin dünya için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

