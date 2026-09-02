Xi, ŞİÖ Artı toplantısında eşit ve düzenli çok kutuplu dünya çağrısı yaptı

BİŞKEK, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne çağın getirdiği sorumlulukları üstlenme ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişimi ilerletmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Xi salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı.

Xi, "Bugünkü toplantı, Birleşmiş Milletler'in rolünün güçlendirilmesi ve çok kutuplu bir dünyanın inşasına odaklanıyor. Toplantı aynı zamanda Shanghai İşbirliği Örgütü'nün çağın gerekleri doğrultusunda küresel yönetişimin reforme edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik kararlılığını da ortaya koyuyor" dedi.

Xi, "Şu anda dünya genelinde yüzyıldır görülmemiş büyük değişimler giderek hız kazanıyor. Tarihi eğilimlerin aksine hegemonyacılık, tek taraflılık ve korumacılık yeniden yükselişe geçmiş durumda. Ancak dünya genelindeki insanların ezici çoğunluğu güç siyasetini, çatışma ve cepheleşmeyi ya da izolasyon ve geri kalmışlığı kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Xi, insanların bunların yerine ulusal kalkınma ve uluslararası işbirliği yoluyla dünya sahnesinde kendilerine yer edinmek istediklerini belirtti.

Son yıllarda Küresel Güney'in yükselişinin uluslararası güç dengesinde köklü bir değişime yol açtığını kaydeden Xi, çok kutuplu bir dünyaya doğru yönelimin geri döndürülemez olduğunu ifade etti.

Xi, "Dünyada ne tür bir çok kutupluluğa ihtiyaç duyulmaktadır? Ülkeler bu sürece nasıl katılım sağlayacak ve destek verecek? Uluslararası toplum uzlaşı sağlamalı ve uygulamada ve tarih önünde geçerliliğini kanıtlayabilecek doğru seçimi yapmalıdır" dedi.

Sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı savunduğunu belirten Xi, egemen eşitlik ve karşılıklı saygının temel ilkeler, denge, düzen ve hukukun üstünlüğünün ise temel gereklilikler olduğunu söyledi. Xi, çok taraflılık, diyalog ve istişarenin temel yollar, karşılıklı fayda, kazan-kazan ve kapsayıcılığın ise kalkınmada izlenecek yol olduğunu ifade etti.

Xi, "Büyüklükleri, güçleri ve zenginlikleri ne olursa olsun tüm ülkeler için hakların, fırsatların ve kuralların eşit olmasını sağlamalıyız. Çok kutuplu dünyanın önemli bir parçası ve bu sürecin arkasındaki kilit itici güç olan Küresel Güney ülkeleri, uluslararası meselelerde daha fazla temsil ve söz hakkına sahip olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Xi, taraflara insanlığın ortak değerlerini teşvik etme, çifte standartları, istisnacılığı, dış müdahaleyi, zorbalığı ve güçlünün zayıfı ezdiği anlayışı reddetme ve uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünü ilerletme çağrısında bulundu.

Xi, "Özellikle büyük ülkeler, uluslararası normlara uyma ve hukukun üstünlüğüne riayet etme konusunda öncülük etmeli ve küresel zorlukların üstesinden gelmek üzere birlikte çalışmalıdır" dedi.

Xi ayrıca dünya meselelerinin herkes tarafından ele alınması ve uluslararası normların herkes tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi

Xi, "İttifaklar yerine ortaklıklar kurma, cepheleşme yerine diyalog yürütme kararlılığımızı sürdürmeliyiz" dedi.

Xi, tüm ülkelerin küresel yönetişime eşit şekilde katılımını teşvik etmek ve herkesin bundan faydalanmasını sağlamak üzere "birlikte planlama, birlikte inşa etme ve birlikte faydalanma" ilkesine bağlı kalınması çağrısında da bulundu.