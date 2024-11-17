Xi ve Biden'dan Yapay Zeka İşbirliği Vurgusu

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve yapay zekanın herkesin iyiliği için teşvik edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Xi ve Biden cumartesi günü 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde yaptıkları görüşmede, nükleer silahların kullanılması kararı konusunda yapay zeka yerine insan kontrolünün sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.