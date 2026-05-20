Xi ve Putin'den Enerji İşbirliği Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xi ve Putin'den Enerji İşbirliği Zirvesi

20.05.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping ve Putin, Pekin'de enerji ve ticaret konularında 20 anlaşma imzaladı, ateşkes çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin'de düzenlenen zirvede enerji, ticaret ve stratejik iş birliği başlıklarını ele aldı. İki liderin huzurunda 20 anlaşma imzalandı. Xi, Orta Doğu'da "kapsamlı ateşkesin son derece acil" olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret için dün gece Pekin'e geldi. Putin için bu sabah Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi.

Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende, Çinli askerler, resmi karşılama için pozisyon alırken, askeri bando Rusya ve Çin milli marşlarını çaldı. Rus ve Çin bayrakları taşıyan çocuklar, iki lider Büyük Halk Salonu'na girmeden önce Çince "Hoş geldiniz" sloganları attı.

İki lider, daha sonra ikili görüşmelerini yapmak üzere salondan ayrıldı. İki lider, heyetlerin de katılımıyla genişletilmiş formatta görüşmeler gerçekleştirdi.

PUTİN VE Xİ, 20 ANLAŞMANIN İMZA TÖRENİNE KATILDI

Çin devlet televizyonu, Putin ve Xi'nin ikinci ve "daha geniş kapsamlı" görüşmesini tamamladığını duyurdu.

İki lider, daha sonra düzenlenen törende, belge dosyalarını değiş tokuş ederek fotoğraf çektirdi. İmzalanan ilk anlaşmanın "kapsamlı stratejik koordinasyona ilişkin ortak bildiri" olduğu açıklandı.

Kremlin, daha önce yaklaşık 40 anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini belirtirken, bunlardan 20'sinin liderlerin huzurunda imzalandığını, diğer anlaşmaların ise ayrıca duyurulacağını bildirdi.

Xİ: "ORTA DOĞU'DA KAPSAMLI ATEŞKES SON DERECE ACİL"

Çin devlet medyasına göre, toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında Xi, "iki ülkenin, ulusal kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinde birbirine destek olması gerektiğini" söyledi. Dünyanın yeniden orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Xi, Orta Doğu'da daha fazla çatışmanın uygun olmadığını ve kapsamlı ateşkesin son derece acil olduğunu dile getirdi.

Putin de "iki ülke ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını" belirterek, "Orta Doğu'daki kriz ortamında, Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olmayı sürdüreceğini" söyledi. Putin ayrıca, Xi'yi gelecek yıl Rusya'ya davet etti.

KREMLİN: ENERJİ ALANINDA ÖNEMLİ ANLAŞMAYA VARILDI

Kremlin, enerji projelerinin liderler arasındaki görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında bulunduğunu, enerji alanında önemli bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ancak anlaşmanın ayrıntıları paylaşılmadı.

Çin devlet haber ajansı, Çin ve Rusya'nın dünya düzeninde çok kutupluluğu ve yeni uluslararası ilişkiler modelini savunan ortak bildiri yayımladığını duyurdu.

İMZA TÖRENİNDE DE KONUŞTULAR

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, imza törenindeki konuşmasında, Çin ve Rusya'nın "tek taraflı zorbalığa ve tarihi tersine çevirme girişimlerine" karşı çıkması gerektiğini söyledi. Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin yeni bir başlangıç noktasına ulaştığını, stratejik iletişimin sürdürüleceğini ve yapay zeka ile teknoloji inovasyonu alanındaki iş birliğinin hızlandırılacağını ifade etti.

Putin de bugün imzalanan belgelerin ekonomik iş birliğinin sürdürülmesini hedeflediğini belirterek, Rusya-Çin ticaretindeki ödemelerin büyük ölçüde ruble ve yuan üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti. Putin, yenilenebilir enerji projelerinde büyük potansiyel bulunduğunu belirterek, Rusya ve Çin'in bağımsız dış politikaya bağlı kaldığını ve uluslararası arenada istikrar sağlayıcı rol oynadığını ifade etti.

RUS EKONOMİSİNDE TİCARET VE YATIRIM GÜNDEMİ

Çin ve Rusya medyasında yer alan haberlerde, "karşılıklı ticaret ve yatırımların, yaptırımlar ve artan maliyet baskısı altındaki Rus ekonomisi açısından Putin'in gündemindeki temel başlıklar arasında yer aldığı" değerlendirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da Xi'nin, Putin'i karşılamaya hazırlandığı sırada Çin'in 200 Boeing uçağı satın alacağını ve Kuala Lumpur'da ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşmasının uzatılmasını isteyeceğini teyit etti. Bu açıklama, Trump'ın geçen hafta gündeme getirdiği Boeing siparişine ilişkin Pekin'den gelen ilk resmi teyit oldu.

KREMLİN: "TÖREN DEĞİL, İÇERİK ÖNEMLİ"

İki lider arasındaki görüşmeler, Xi'nin birkaç gün önce aynı yerde ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamasının ardından gerçekleşti. Trump ile Xi arasındaki görüşmede, ticaret, yatırımlar, İran'daki gelişmeler ve Tayvan başta olmak üzere birçok başlık ele alınmıştı.

Basında, Putin ve Trump'ın, Çin ziyaretlerindeki protokol törenlerinin karşılaştırılmasına ilişkin haberler üzerine, Kremlin, Putin ve Trump'ın Çin ziyaretlerindeki törenlerin karşılaştırılmasının anlamlı olmadığını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Asıl karşılaştırılması gereken içeriktir" dedi. Peskov, "Her şey yüzeyde görünmediği için içeriği karşılaştırmak her zaman kolay değildir. Ancak asıl değer, törensel unsurlarda değil, içerikte yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi ve Putin'den Enerji İşbirliği Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:50:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Xi ve Putin'den Enerji İşbirliği Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.