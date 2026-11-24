XİAMEN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin kıyı kenti Xiamen, kısa süre önce Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Çin pavilyonunda, kent ile denizin uyum içinde bir arada var olmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını tanıttı.

Xiamen Belediyesi Ekoloji ve Çevre Bürosu Direktörü He Boxing, etkinlikte yaptığı konuşmada, Xiamen'in, kent ile denizin bir arada var olması hedefini sürdürdüğünü belirterek, ekolojik yönetim çalışmalarını tek tek su alanlarının korunmasından kent genelindeki koyların iyileştirilmesine kadar genişlettiklerini söyledi.

He, kentin yaklaşımının kirlilikle koordineli mücadele ile hedefe yönelik çevresel iyileştirmeyi, doğal iyileşme süreçleri ile ekolojik restorasyonu ve teknolojik inovasyon ile daha akıllı deniz yönetimini bir araya getirdiğini belirtti. Xiamen'in ayrıca kurumsal güvenceleri güçlendirmeye ve halkın katılımını teşvik etmeye çalıştığını ifade eden He, denizlerin korunmasını bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı çalışmaların bir parçası haline getirdiklerini söyledi.

Bu ilkeler, bir dizi kıyı restorasyon projesiyle hayata geçirildi. Tong'an Körfezi'nde 2006 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları kapsamında gelgit düzlüklerindeki su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri kaldırıldı, dipte biriken tortular taranarak temizlendi, kumsallar restore edildi ve mangrov ağaçları dikildi. Bu çalışmalar körfezin su kalitesinin ve ekolojik işlevlerinin iyileştirilmesine katkı sağladı. Son yıllarda Tong'an Körfezi'nde iyi kalite standartlarını karşılayan kıyıya yakın suların oranı yüzde 100 seviyesinde kalmaya devam etti.

Xiamen, kıyı şeridinin diğer bölgelerinde ise su sirkülasyonunu iyileştirmek için deniz setlerinde açıklıklar oluşturulması, kıyıya yakın su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin kaldırılması ve kıyı habitatlarının restore edilmesi gibi yerel koşullara uygun önlemler aldı. Kentin batı kıyısındaki suların, inorganik azot konsantrasyonu 2025 yılında 2018 yılına göre yüzde 46,23, reaktif fosfat konsantrasyonu ise yüzde 65,96 oranında azaldı.

Kıyı habitatlarında yürütülen restorasyon çalışmaları biyolojik çeşitliliği de destekledi. Xiatanwei'de 2005 yılında yaklaşık 5 hektarlık alanda deneysel bir mangrov dikim projesi başlatıldı. Bu girişim zamanla 85 hektarlık Xiatanwei Mangrov Parkı'na dönüşürken, Xiamen'deki toplam mangrov alanı 173,9 hektara ulaştı. Yakın kıyı bölgelerinde yürütülen habitat restorasyonu çalışmaları da göçmen kuşların bölgeye çekilmesine katkı sağladı. Xinglin Körfezi'nde yapılan araştırmalarda 158 kuş türü kaydedilirken, 2025 yılında yaklaşık 56.000 göçmen kuşun bölgede kışladığı tespit edildi.

Xiamen, kıyı bölgelerinde yürüttüğü ekolojik restorasyon çalışmalarının yerel halkın kalkınmasına da katkı sağlamasını hedefledi. 50,6 kilometre uzunluğundaki Doğu Halkası Kıyı Turizmi Güzergahı, su sporlarını, sahil dinlence faaliyetlerini ve kültür turizmini bir araya getirdi. Houtian köyünde gelişen yaratıcı turizm faaliyetleri ve yerel deniz ürünlerine dayalı işletmeler, kıyı çevresindeki iyileşmelerin de katkısıyla bölge halkına yeni fırsatlar sundu.

2025 yılı sonu itibarıyla Xiamen'deki dört kıyı bölgesi, Çin'in ulusal düzeyde örnek gösterilen Güzel Körfezler listesine dahil edildi. Kent, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) deniz ekolojisinin korunması, restorasyonu ve kıyı çevresinin iyileştirilmesi için 100 milyar yuandan fazla yatırım yaptı.

Xiamen'in başarısı, kirlilikle koordineli mücadele ve uzun vadeli ekolojik restorasyon çalışmalarının deniz ortamını iyileştirirken kıyı turizmini ve yerel halkın geçim kaynaklarını da destekleyebileceğini gösteriyor.