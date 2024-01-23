Xiamen Limanı\'ndan Avrupa\'ya 3.700 Otomobil İhracatı

XİAMEN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin Xiamen kentindeki Dongdu liman bölgesinde bulunan ro-ro gemisine Salı günü 3.700'den fazla otomobil yüklendi.

Gemi, 24 Ocak'ta Xiamen'den Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkacak ve böylece Xiamen Limanı'ndan tek seferde açık ara en büyük otomobil ihracatı yapılmış olacak.

Xiamen Limanı son yıllarda yeni enerjili araç ihracatı için önemli bir nakliye merkezi haline geldi. Limandan 2023 yılında 85.000'i aşkın yeni enerjili araç ihraç edildi.