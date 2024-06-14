Xinhua Haber Ajansı, Birleşmiş Milletler ile stratejik ortaklık seviyesine çıktı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, New York'taki BM genel merkezinde Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming ile bir araya gelerek mutabakat zaptı imzaladı.

Fu, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, Xinhua'nın sadece BM'nin faaliyetleri hakkında haberler yapmakla kalmadığını, aynı zamanda tüm dünyadaki BM kuruluşlarıyla geniş etkileşim ve işbirliğinde de bulunduğunu söyledi.

Fu, "Xinhua, BM'nin faaliyetlerini haberleştiren dünyadaki en aktif medya kuruluşlarından biri ve kamu yararı projelerinde birçok BM kuruluşuyla yakın işbirliği sürdürmektedir" dedi.

Xinhua'nın 2023 yılında BM Sürdürülebilir Kalkıma Hedefleri Medya Sözleşmesi'ne katılma konusunda davet aldığını hatırlatan Fu, bunun sonucunda ikili işbirliğini stratejik ortaklık seviyesine çıkaran mevcut mutabakat zaptının imzalandığını belirtti.

BM, Eylül 2018'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Medya Sözleşmesi'ni başlatmıştı.

Xinhua'nın BM'nin barış ve kalkınma temalarına odaklanma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Fu, Xinhua'nın küresel ağı aracılığıyla BM'nin sesini tüm dünyada duyurmaya çalıştığını ifade etti.

5. Dünya Medya Zirvesi'nin başarılı organizasyonunu ve Ekim'de düzenlenecek 6. zirveye yönelik hazırlıkları değerlendiren Fu, Fleming'e Çin'i ziyaret etmesi, zirveye katılması ve Xinhua genel merkezini ziyaret etmesi yönünde davette bulundu.

Fleming ise Xinhua'nın BM'yle ilişkileri geliştirmeye olan uzun soluklu bağlılığını ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Xinhua ile kapsamlı işbirliği konusuna çok ilgi duyduklarını kaydeden Fleming, Xinhua'nın BM'nin faaliyetlerine daha fazla yer vermesi yönündeki beklentilerini dile getirdi. Fleming, işbirliğinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması konusunda Fu ile aynı duyguları paylaştığını da ifade etti.

Taraflar haber ve enformasyon alanlarındaki etkileşim ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesi, üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda insanların bilincinin artırılması konusunda da mutabakata vardı.