Xinhua ve Kazakistan İşbirliği Anlaşması İmzaladı

ASTANA, 23 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kurumu Müdürü Raushan Kazhibayeva ile bir araya geldi.

İki taraf, pazar günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen görüşme sırasında işbirliği anlaşması imzaladı.

Küresel enformasyon sisteminin büyük değişikliklerden geçtiğine işaret eden Fu, ortak geleceğe sahip bir Çin-Kazakistan topluluğunun inşasına katkıda bulunmak amacıyla uzlaşı sağlamak, karşılıklı güveni ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek, teknoloji ve personel değişimini artırmak ve Çin- Orta Asya Haber Ajansları Forumu ve Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu gibi platformlar aracılığıyla çok yönlü iletişim ve işbirliğini genişletmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kurumu ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kazhibayeva ise Xinhua ile aralarındaki dostane ilişkilere değer verdiklerini ve enformasyon ve personel değişiminin yanı sıra yeni medya gibi alanlarda karşılıklı desteği derinleştirmeyi temenni ettiklerini söyledi. Kazhibayeva, imzalanan anlaşmanın, ikili işbirliğinin yeni bir seviyeye yükseltilmesini sağlaması temennisini de dile getirdi.