Xinjiang'da kentsel ve kırsal alanlarda ekolojik bariyer önlemleri alındı - Son Dakika
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Xinjiang'da kentsel ve kırsal alanlarda ekolojik bariyer önlemleri alındı

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Xinjiang\'da kentsel ve kırsal alanlarda ekolojik bariyer önlemleri alındı
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Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda kentsel ve kırsal alanlarda ekolojik bariyerler için kapsamlı önlemler alındı. Çorak araziler yeşillendirilip sulak alanlar restore edilirken, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik korunuyor; özel meyve ekimi ve kültür turizmi gelişiyor.

URUMQİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin birçok bölgesinde, son yıllarda hem kentsel hem de kırsal alanlarda ekolojik bariyerler oluşturmak amacıyla kapsamlı önlemler alındı.

Çorak arazileri yeşillendirmek ve sulak alanları restore etmeye yönelik çabalar koordine edilirken, ormanları ve otlakları korumak için gelişmiş teknolojiler benimsendi.

Söz konusu girişimler, bölge genelinde ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği koruyup geliştirmede son derece etkili oluyor. Bölgede özel meyve türlerinin ekimi ve kültür turizmi hizmetleri ise hızla gelişiyor.

Kaynak: Xinhua
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