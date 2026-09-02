Xizang'daki Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan Sonrası Karayolu Ulaşımı Yeniden Açıldı, Yardım Malzemeleri Bölgeye Ulaştı - Son Dakika
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Xizang'daki Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan Sonrası Karayolu Ulaşımı Yeniden Açıldı, Yardım Malzemeleri Bölgeye Ulaştı

Xizang\'daki Gyirong Sınır Kapısı\'nda Heyelan Sonrası Karayolu Ulaşımı Yeniden Açıldı, Yardım Malzemeleri Bölgeye Ulaştı
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Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'na karayolu ulaşımı yeniden sağlandı. G216 ulusal otoyolundaki onarım çalışmaları çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandı. Kurtarma ekipleri, yol üzerinden yardım malzemeleri ve ekipmanlarla birlikte afet bölgesine giriş yaptı.

GYİRONG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'na karayolu ulaşımı yeniden sağlandı. Heyelanda zarar gören G216 ulusal otoyolunda günlerdir aralıksız sürdürülen onarım çalışmalarının, çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri, söz konusu yol üzerinden yardım malzemeleri ve bazı ekipmanlarla birlikte afet bölgesine giriş yaptıklarını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xizang'daki Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan Sonrası Karayolu Ulaşımı Yeniden Açıldı, Yardım Malzemeleri Bölgeye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xizang'daki Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan Sonrası Karayolu Ulaşımı Yeniden Açıldı, Yardım Malzemeleri Bölgeye Ulaştı - Son Dakika
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