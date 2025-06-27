Yaban Domuzu Sürüsü Antakya'da Görüntülendi

HATAY'da yiyecek aramak için mahalleye inen yaban domuzu sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gece saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü. Yemek bulmak için mahalleye inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bir süre yolda sürü halinde yiyecek arayan domuzlar, geldikleri yöne giderek gözden kayboldu.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY