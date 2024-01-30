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Yaban hayvanları aç kalmasınlar diye yem bırakıldı

-Vali Aslan, "Bir balya saman, bir balya ot dahi yaban hayatı noktasında can kurtarıcı olabiliyor"

DÜZCE - Düzce'de özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için, Vali Selçuk Aslan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte yemleme yaptı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da Çamlıpınar Gölünde yemleme çalışmasına katılarak doğada yaşayan yaban hayvanları aç kalmamasın diye doğaya yem bıraktı.

Vali Selçuk Aslan, bir balya saman bir balya otun bile çok önümle olduğunu belirterek "Çamlıpınar Göleti mevkiinde doğal yaşamı desteklemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda, ilgili kurum müdürlerimiz, doğa severler ve hayvan severlerle birlikte yaban hayatını yemleme amacıyla buraya geldik. Gıda ekipmanını doğal yaşamdaki canlılar için bıraktık. Ben buradan bütün hemşehrilerimize şunu vurgulamak istiyorum. Bu günlerde kar yoğunlaştı, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun bir kar örtüsü oluşmuş durumda. Bu doğal yaşam içerisinde olan canlılar olmak üzere zaman zaman evcil canlılar açışından da gıdaya ve suya ulaşma noktasında sorunlar oluşturabileceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımız duyarlılık gösterirse özellikle yağışların yoğun olduğu bu dönemde doğal yaşama gıda takviyeleriyle bir balya saman, bir balya ot dahi yaban hayatı noktasında can kurtarıcı olabileceğini öngörerek herkesi aynı duyarlılık içinde bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Ekipler zaman zaman belirledikleri alanlara kış boyunca yem bırakmaya devam edecek.