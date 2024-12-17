Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Kırşehir'de dağlık alanlara yaban hayvanlarının beslenmesi için yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince, kış şartlarının hakim olduğu bazı bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için çalışma başlatıldı.
Arazi araçları ve yaya olarak dağlık alanlara ulaşan ekipleri, yaban hayvanları için doğaya ot bıraktı.
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