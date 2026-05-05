Yaban Hayvanları Manda Saldırılarına Son Verilmeli

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde, Kızılırmak Deltası havzasında bulunan mandalar, kurt, çakal ve domuz saldırıları nedeniyle ölüyor. Yörükler Mahallesi Muhtarı Veli Aydın, yılda 300-400 manda kayıpları olduğunu ifade ederken, bölgedeki besiciler, artan yaban hayvanı saldırılarına karşı yetkililerden acil çözüm talep etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Samsun, 19 bin 896 manda ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Ancak son yıllarda artan yaban hayvanı saldırıları, kentteki hayvancılığı tehdit ediyor. Yörükler Mahallesi Muhtarı Veli Aydın, bölgede her yıl yüzlerce mandanın yaban hayvanları tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Her sene kayıplar artıyor. 3 bin manda varsa bunun yaklaşık yüzde 10'u gidiyor. Yani yılda 300-400 manda kaybımız var. Kurtlar artık evlerin yanına geliyor. Nisan ve mayıs aylarında saldırılar arttı. Bu yıl şu ana kadar 8-10 manda kaybettik" diye konuştu.

Aydın, domuzların sadece hayvancılığı değil tarımı da olumsuz etkilediğini belirterek, "8 bin dönüm arazide karpuz üretimi vardı. Domuzlar nedeniyle artık ekemiyoruz. Bize hayvancılığı teşvik ediyorlar ama koruyamıyoruz. Önlem alınmazsa bu işi kimse yapmaz" ifadelerini kullandı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ DE RİSK ALTINDA'

Besici İsmail Kocabaş ise son 2-3 yıldır kurt sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, "Eskiden 1-2 kurt vardı, şimdi 10'u buldu, daha da artıyor. Bu durum hem maddi kayıp hem de can güvenliği riski oluşturuyor. Burası turistik bir bölge. Hafta sonları aileler geliyor. Bu hayvanlar insanlara saldırırsa büyük sorun olur" dedi.

'ÖLDÜRÜLMESİNİ DEĞİL, KONTROL ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ'

Yaban hayvanlarının öldürülmesini istemediklerini vurgulayan Kocabaş, "Sadece kontrol altına alınmasını istiyoruz. Bu işi yapan son nesiliz, bizden sonra devam eden olmayacak" diye konuştu.