Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanlarının beslenmesi için kırsal arazilerde yemleme çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının aç kalmamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle 1668 rakımlı Kervansaray Dağları'nda saman, kuru ot, kuşlar için de buğday ve yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.