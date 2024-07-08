Yaban keçileri Gümüşhane kent merkezinde görüntülendi - Son Dakika
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Yaban keçileri Gümüşhane kent merkezinde görüntülendi

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Gümüşhane'de yaban keçileri kent merkezine indi ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gümüşhane'nin enteresan coğrafyasında sık sık görülen yaban keçileri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki dağlık alanda görüntülendi. Üç usta tırmanıcı yaban keçisi, dik yamaçtan çıkarak gözden kayboldu.

08.07.2024 16:53
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Yaban keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaban keçileri kent merkezine indi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane'de kentin hemen her noktasında bir şekilde görüntülenen yaban keçileri son olarak kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'ndeki dağlık alanda görüntülendi.

Mahallede bulunan apartmanların hemen arkasında bulunan dağlık alanda görüntülenen 3 usta tırmanıcı yaban keçisi, dik yamaçtan çıkarak daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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