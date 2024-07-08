Yaban keçileri Gümüşhane kent merkezinde görüntülendi

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Yaban keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaban keçileri kent merkezine indi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane'de kentin hemen her noktasında bir şekilde görüntülenen yaban keçileri son olarak kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'ndeki dağlık alanda görüntülendi.

Mahallede bulunan apartmanların hemen arkasında bulunan dağlık alanda görüntülenen 3 usta tırmanıcı yaban keçisi, dik yamaçtan çıkarak daha sonra gözden kayboldu.