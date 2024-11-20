Yaban Keçileri Sarp Kayalıklarda Görüntülendi

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Nesli tükenme tehlikesindeki yaban keçileri, Isparta'nın sarp kayalıklarında görüntülendi

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri dron ile görüntülendi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, avlanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri, doğa fotoğrafçısı Adem Albayrak tarafından dron ile görüntülendi. Sarp kayalıklar ve yüksek yamaçlarda yaşam süren nadir tür, ilçeye kadar inerek yiyecek arayışına girdi. Doğa fotoğrafçısı Albayrak, koruma altında olan dağ keçilerinin sürü halinde gezdiği anları kaydetti. Yaban keçileri bir süre bölgede gezdikten sonra sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.