Mersin'in Mut ilçesinde yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 673 bin 766 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, jandarma eşliğinde Sarıkaya mevkisinde denetim yaptı.
Denetimde 1 dişi yaban keçisinin avlandığı tespit edildi.
Ekipler, 2 şüpheliye 673 bin 766 lira ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Yaban Keçisi Avına 673 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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