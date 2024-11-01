Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak - Son Dakika
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

01.11.2024 13:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday için 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak.

Sınav, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yapacağını bildirdi.

Ersoy, YDS/2'nin 5 farklı dilde uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda 104 bin 363 aday İngilizce, 6 bin 568 aday Arapça, bin 688 aday Almanca, bin 38 aday Fransızca, 966 aday Rusça dillerinde uygulamaya katılacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bin 15 aday bu haktan yararlandı. Sınava 336 engelli aday katılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak - Son Dakika

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