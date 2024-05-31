Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
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Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı

Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı\'na acil iniş yaptı

Lüksemburg merkezli Cargolux şirketine ait kargo uçağı, acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

31.05.2024 23:58
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Lüksemburg merkezli Cargolux şirketine ait kargo uçağı, acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Lüksemburg-Dammam seferini yapan Boeing 747 tipi uçak, iniş takımlarında yangın ikazı alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek için acil durum bildiriminde bulundu.

Bu bildirim üzerine uçağın inişi öncesinde itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bulunduruldu.

Havalimanı uçuş trafiği geçici olarak durdurulurken, kargo uçağı inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Uçağın sorunsuz inmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Lüksemburg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
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