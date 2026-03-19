Yabancı Öğrencilere İftar Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yabancı Öğrencilere İftar Daveti

Yabancı Öğrencilere İftar Daveti
19.03.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, İHH tarafından düzenlenen iftar programında yabancı öğrenciler bir araya geldi.

Batman'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için iftar programı gerçekleştirildi.

İHH Batman İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kardeşlik İftarı" programında Sudan, Çad, Somali, Mısır ve Fildişi Sahili'nden gelen öğrenciler için sofra kuruldu.

İHH Batman İnsani Yardım Derneği Başkanı Latif Kaya, ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştirdiği özel bir dönem olduğunu söyledi.

Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Batman'da yalnız olmadığını ifade eden Kaya, "Bizler aynı insanlık ailesinin fertleriyiz. Coğrafyalarımız farklı olsa da gönüllerimiz birdir. Soframızı paylaşmak ve sizleri misafir etmek bizim için mutluluktur. Ramazan ayının bereketiyle kurulan bu sofralar, aramızdaki dostluğu daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'nin tarih boyunca mazlumlara kapılarını açtığını ve Batman halkının da misafirperverliğiyle öne çıktığını vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı Öğrencilere İftar Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:17:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Yabancı Öğrencilere İftar Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.