Yabancı Öğrencilere İftar Daveti

Batman'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için iftar programı gerçekleştirildi.

İHH Batman İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kardeşlik İftarı" programında Sudan, Çad, Somali, Mısır ve Fildişi Sahili'nden gelen öğrenciler için sofra kuruldu.

İHH Batman İnsani Yardım Derneği Başkanı Latif Kaya, ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştirdiği özel bir dönem olduğunu söyledi.

Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Batman'da yalnız olmadığını ifade eden Kaya, "Bizler aynı insanlık ailesinin fertleriyiz. Coğrafyalarımız farklı olsa da gönüllerimiz birdir. Soframızı paylaşmak ve sizleri misafir etmek bizim için mutluluktur. Ramazan ayının bereketiyle kurulan bu sofralar, aramızdaki dostluğu daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'nin tarih boyunca mazlumlara kapılarını açtığını ve Batman halkının da misafirperverliğiyle öne çıktığını vurguladı.