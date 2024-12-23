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Yabancı Öğrencilere Türkçe Eğitimi

Batman Üniversitesinde yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi verilerek lisans eğitimine destek sağlanıyor.

23.12.2024 14:18
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Lisans eğitimi için Batman Üniversitesini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilere Dil Öğretimi· Uygulama ve Araştırma Merkezi·nde (DİLMER) Türkçe eğitimi veriliyor.

DİLMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ekmekçi, farklı ülkelerden gelerek Batman Üniversitesinde lisans eğitimi alan öğrencilere Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans eğitimi alabilmesi için Türkçe eğitiminin zorunlu olduğunu ifade eden Ekmekçi, "Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin okuyabilmesi için ilk koşul Türkçe kursunda eğitim almalarıdır. Türkçe kursunda 4 ana beceriye dayalı 4 kurdan meydana gelen eğitimler almaktadırlar. Bu eğitimlerin sonunda eğer başarılı olurlarsa sertifika alabiliyorlar ve bu sertifikalarla da istedikleri bölümde okuma imkanına sahip olabiliyorlar." dedi.

DİLMER olarak sadece Türkçe öğretimi ile sınırlı kalmadıklarını ayrıca kurumlarla yapmış oldukları protokoller çerçevesinde Arapça, Farsça, İngilizce kurslar da verebildiklerini belirten Ekmekçi, DİLMER tarafından yabancı öğrencilere yönelik açılan kursta Pakistan'dan Sudan'a, Somali'den Nijerya'ya, Cibuti'den Azerbaycan'a kadar farklı ülkelerden 16 öğrencinin Türkçe eğitimi aldığını, Batman Üniversitesinde 23 ülkeden 260'a yakın öğrencinin lisans eğitimine devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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