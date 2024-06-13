Yabancı Plakalı Taşıtla Türkiye'ye Gelen Gurbetçilere Uyarılar - Son Dakika
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Yabancı Plakalı Taşıtla Türkiye'ye Gelen Gurbetçilere Uyarılar

TİCARET Bakanlığı, yaklaşan bayram ve tatil sezonu için yabancı plakalı taşıtıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçi vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları paylaştı. Bakanlık, ülkemize gelen vatandaşların ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarında bekletilmeksizin işlemlerinin yapılması için gerekli tedbirler aldığını belirtti. Yabancı plakalı taşıtlarla yurda giriş yapacak gurbetçi vatandaşlara, taşıt ön beyan uygulaması, ehliyet ve pasaport ibrazı gibi önemli bilgiler hatırlatıldı. Ayrıca, taşıtın ruhsatı ve sigorta poliçesinin ibrazının zorunlu olduğu, vekaletname gerektiğinde geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerektiği ve taşıtın belirli süre içinde Türkiye'de bırakılması veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütname verilmesi gerektiği vurgulandı.

13.06.2024 11:50
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TİCARET Bakanlığı, yaklaşan bayram ve tatil sezonu için yabancı plakalı taşıtıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçi vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, ülkemize yabancı plakalı taşıtları ile gelerek hem vatanımıza hem de yakınlarına olan hasretlerini gidermektedir. Ülkemize gelen vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarımızda bekletilmeksizin işlemlerinin yapılması, Bakanlığımızın öncelikleri arasına konularak gerekli tedbirler alınmaktadır. Bakanlık olarak, ülkemizi ziyaret etmek isteyen tüm misafirlerimize şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Hizmet verdiğimiz misafirlerimize karşı sorumluluk bilincimizin bir gereği olarak, yabancı taşıtları ile ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının, ülkemize girişte mağduriyet yaşamamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinin yararlı olacağını hatırlatmak isteriz" denildi.

'730 GÜN SÜRE VERİLİR'

Açıklamanın devamında, yabancı plakalı taşıtlarla yurda giriş yapacak gurbetçi vatandaşlar için şu bilgiler sıralandı: "Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) 'e-İşlemler' menüsünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden (turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır. Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumun e-Devlet üzerinden sorgulanması mümkündür. Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir" ifadelerine yer verildi.

'CEZAİ MÜEYYİDE' UYARISI

Uyarıların devamında, "Ülkemize girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur. Yurt dışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın. Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelmeniz durumunda geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir. Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurt dışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanır. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan 'Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma' hizmeti kullanılarak verilebilir. Geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye gümrük bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir. Ülkemize getirildikten sonra taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içesinde yurt dışına çıkarılmaması durumunda cezai müeyyide ile karşılaşacağınızı unutmayınız" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Sigorta, Türkiye, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı Plakalı Taşıtla Türkiye'ye Gelen Gurbetçilere Uyarılar - Son Dakika

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