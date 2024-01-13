Yağış sonrası göle dönen cadde sürücülere zor anlar yaşattı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan yağış sonrası göle dönen cadde sürücülere zor anlar yaşattı. Büyükşehir belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye işlemlerini sürdürüyor.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Antakya ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ve vatandaşlar, göle dönen caddede ilerlemekte güçlük çektiler. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, HATSU ve İtfaiye ekipleri de şehir genelindeki çeşitli noktalarda ve birçok yolda meydana gelen su baskınlarının tahliyesini sürdürüyor.